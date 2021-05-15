Киев, , 08:51 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 6796 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 15 мая украинский министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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С начала пандемии на Украине зарегистрировали 2 150 244 случая заражения SARS-CoV-2, 1 849 803 человека выздоровели (17 202 за сутки), 47 942 — умерли (322 за сутки).

За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 2197 человек.

В минувшие сутки на Украине от коронавируса вакцинировались 23 638 человек. С начала кампании по вакцинации от коронавируса в стране были привиты 936 499 человек, 936 497 из них получили прививку одним компонентом препарата, 13 661 — двумя, завершив вакцинацию.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали более 7,5 тысяч случаев заражения коронавирусом.