Абакан, , 08:36 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 30 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 22 683 (с начала года — 5131). Об этом 15 мая сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (восемь человек), Саяногорске (шесть), Черногорске (пять), в Усть-Абаканском районе (три), в Алтайском районе и Абазе (по два). В Сорске, Таштыпском, Ширинском и Орджоникидзевском районах заразилось по одному человеку.

В стационарах проходят лечение 117 (+3) пациентов с COVID-19. Из этого числа пятеро — подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки два пациента с коронавирусом — мужчина 55 лет и женщина 65 лет. Всего с начала эпидемии умерли 540 человек (с начала года — 173).

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 16 человек. С начала эпидемии — 21 732 человека (с начала года — 4769).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 59-летний мужчина и 93-летняя женщина скончались от COVID-19 в Хакасии.

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