Сеул, , 08:36 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 9548 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 15 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 731 221 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,3%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделал 2 044 448 человек, а препаратом Pfizer — 1 686 773 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 79 705 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 905 420 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 409 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 21 944 случай.

Число скончавшихся после вакцинации увеличилось на три человека, до 119.