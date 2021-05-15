Виннипег, Канада, , 08:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» уверенно обыграл команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе «Виннипега» голами отметились Мэйсон Эпплтон (22-я минута), оформивший в матче дубль Кайл Коннор (34-я и 45-я) и Дженсен Харкинс (60-я, в пустые ворота).

У «Торонто» шайбы забросили Пьер Энгвалль (8-я) и российский нападающий клуба Илья Михеев (26-я), который также записал на свой счет одну результативную передачу.

Отметим, это была последняя встреча команда в рамках регулярного чемпионата НХЛ и по его итогам оба клуба попали в плей-офф Кубка Стэнли.