Ташкент, , 08:37 — REGNUM В Узбекистане за сутки зарегистрировали 251 новый случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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168 новых случаев инфицирования выявили в результате эпидемиологического расследования в Ташкенте. 28 случаев инфицирования зарегистрировали в Ташкентской области, 26 — в Самаркандской области, шесть — в Хорезмской области, по пять случаев выявили в Республике Каракалпакстан, в Андижанской и Сырдарьинской областях, три случая выявили в Джизакской области, два — в Бухарской и один в Сурхандарьинской областях.

С начала пандемии в республике выявили 96 368 носителей коронавирусной инфекции. Выздоровели 91 831 инфицированных (324 человека за сутки).

На текущий момент в медицинских учреждениях Узбекистана на лечении находятся 3870 пациентов, состояние 232 из них тяжелое, 69 — критическое.

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