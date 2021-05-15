Рим, , 08:27 — REGNUM Все прибывающие в Италию из стран ЕС, государств Шенгена, а также из Великобритании и Израиля, будут освобождены от прохождения карантина по приезду в республику. Об это 14 мая сообщили в пресс-службе итальянского минздрава.

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Решение вступает в силу с 16 мая. В настоящее время все въезжающие в страну лица обязаны уходить на пятидневный карантин, а после проходить тестирование на коронавирус. После 16 мая они смогут избежать изоляции, предоставив справку о тесте с отрицательным результатом.

Планируется, что смягчение ограничений улучшит ситуацию в туристской отрасли Италии. Вместе с тем итальянские власти продлили запрет на въезд из Бразилии, Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 23 мая все регионы Италии за исключением провинции Валь д'Аоста будут находиться в «желтой» эпидемиологической зоне, предполагающей введение минимальных санитарных ограничений.

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