Сараево, , 08:28 — REGNUM 14 мая фасад городской ратуши Сараево был освещен цветами палестинского флага. Затем мэр Сараево Беньямина Карич написала в социальной сети, что администрация города тем самым выразила солидарность с невинными жертвами и их семьями. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Конфликт между Израилем и ХАМАС, который обострился на этой неделе, символически отразился как в Боснии, так и в Герцеговине, поскольку половина этой страны оказала поддержку палестинцам, а другая половина встала на сторону еврейского государства.

После этого неизвестные сообщили о вывешивании флага Палестины на Старом мосту в Мостаре после того, как мэр Марио Кордич, как сообщается, отклонил просьбу о том, чтобы этот мост был освещен цветами палестинского флага, по образцу жеста из Сараево.