Загреб, , 08:22 — REGNUM Конфликт израильтян и палестинских боевиков длится уже пятый день. Израиль прризвёл на сегодняшний день самый жестокий артиллерийский обстрел и воздушные удары по Газе в ответ на палестинскую бомбардировку израильских городов. Конфликт прокомментировал израильский посол в Хорватии Илан Мор, который 14 мая дал большое интервью для хорватского новостного агентства Index.

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Илан Мор на вопрос, как можно предотвратить конфликты, которые длятся уже пятый день, ответил, что они могут быть предотвращены, если нападения со стороны террористов прекратятся.

Это «провокация ХАМАС, террористов», по словам посла. Он добавил, что Израиль должен использовать свое право на защиту, и международное сообщество должно оказать давление на ХАМАС и Исламский джихад, чтобы прекратить атаку на Израиль.

«Если ХАМАС прекратит атаки, у нас не будет причин отправлять, например, наземные войска в Сектор Газа. Сегодня утром мы застали врасплох террористов в их туннелях. Мы можем гордиться этим. Им будет нелегко, у нас есть много сюрпризов для них, поэтому мы также должны ввести войска в Сектор Газа», — отметил он.