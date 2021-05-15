Киев, 15 мая, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что стоит опасаться слов президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Украина становится «анти-Россией». Об этом Климкин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ заявил, что из Украины делают российского антипода.

«Судя по всему — и это очень печально, —Украину медленно, но верно превращают <…> в какую-то анти-Россию», — сказал Владимир Путин.

Также президент России подчеркнул, что Киев стал площадкой, откуда постоянно приходят новости, которые заставляют задуматься о собственной безопасности.

Климкин считает, что слова Путина не стоит недооценивать.

«Слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров», — пишет бывший министр иностранных дел Украины.

Климкин указывает, что Путин, по сути, называет Украину постоянным источником проблем для России, при этом ранее Владимир Путин так никогда не говорит. Вполне возможно, что ответные действия России будут асимметричными и довольно жесткими, считает бывший министр иностранных дел Украины.