Москва, , 08:12 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой на Марс спускаемого аппарата миссии «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации.

Рогозин отметил, что успешная посадка на Марс первой китайской миссии стала большим успехом программы фундаментальных космических исследований КНР. Он поприветствовал возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами.

«Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной», — подчеркнул глава Роскосмоса.

В госкорпорации напомнили, что в 2022 году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars-2022. В состав миссии войдут российская посадочная платформа «Казачок» и марсоход Европейского космического агентства «Розалинд Франклин».

Спускаемый аппарат мисси «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжуронг» совершил посадку на поверхность Красной планеты 15 мая. Планируется, что «Чжуронг» проработает на поверхности Марса около трёх месяцев.

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