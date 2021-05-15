Колумбус, США, , 08:07 — REGNUM Компенсацию в размере $10 млн выплатят семье темнокожего Андре Хилла, которого в декабре 2020 года застрелил полицейский в американском городе Колумбус (штат Огайо). Об этом 14 мая передал телеканал NBC.

Деньги будут перечислены региональными властями. Отмечается, что расследование инцидента продолжится, несмотря на решение о выплате.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 декабря 2020 года полицейский Адам Кой прибыл к жилому дому по сигналу о шуме от работы автомобильного двигателя. По пути сотрудник полиции встретил Андре Хилла, у которого в левой руке был сотовый телефон, а правая была скрыта от взгляда полицейского.

Кой открыл огонь и застрелил чернокожего. После выяснилось, что Хилл не был вооружен. Коя уволили из полиции и обвинили в противоправном поведении.

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