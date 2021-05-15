Ньюкасл, Великобритания, , 08:13 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» переиграл команду «Ньюкасл» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА Рег.

Игра состоялась на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасле и закончилась победой гостей со счетом 3:4.

В составе победителей голами отличились португальский защитник Жоау Канселу (39-я минута) и оформивший в матче хет-трик испанский форвард «МС» Ферран Торрес (40-я, 64-я и 66-я).

У «Ньюкасл» забитыми мячами отметились шведский защитник Эмиль Крафт (25-я), удачно реализовавший одиннадцатиметровый штрафной удар бразильский нападающий Жоэлинтон (45+6-я) и полузащитник Джозеф Уиллок (62-я). Также Уилок не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота «МС» на 62-й минуте.

Отметим, по итогам встречи «МС» набрал 83 очка и еще 11 мая досрочно стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. У «Ньюкасла» 49 очков и 16-я строчка турнирной таблицы.