Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM В Казахстане по состоянию на 15 мая от коронавирусной инфекции первым компетентном препарата вакцинировали 1 820 146 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Кроме того, 743 866 человек получили прививку вторым компонент препарата от SARS-CoV-2 и завершили вакцинацию.

Среди регионов, лидирующих по числу вакцинации: город Алма-Ата, Туркестанская и Алматинская области, город Шымкент и Карагандинская область.

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Напомним, 14 мая заместитель директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Манар Смагул сообщила, что в Казахстане зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусом после получения обоих компонентов вакцины.