Красноярск, , 08:01 — REGNUM На юге Красноярского края в Шушенском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 человек. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю.

ДТП произошло в ночь на 15 мая на 473 километре автодороги Р-257 «Енисей». Находившийся за рулем автомобиля Nissan AD 20-летний водитель не справился с управлением и столкнулся с пассажирской «Газелью»

В «Газели» находились 8 пассажиров. Все они, а также оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Шушенскую районную больницу.