Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:04 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре помощь врачей после отравления была оказана 23 студентам и сотрудникам строительного колледжа. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба минздрава Хабаровского края.

«В больнице посёлка Солнечный на сегодня 14 человек (плюс три пациента). Состояние у всех удовлетворительное. В Амурской больнице — один пациент. Итого на госпитализации на утро 15 мая находятся 15 человек», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Отмечается, что причины отравления ещё не установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре врачи госпитализировали с отравлениями более десяти студентов одного из колледжей, в образовательном учреждении проводится проверка.

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