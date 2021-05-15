Загреб, , 08:05 — REGNUM Государственная избирательная комиссия Хорватии 14 мая сообщила, что только в этот день политические партии и кандидаты могли убедить избирателей в том, что именно они являются правильным выбором для своего местного правительства, а 15 мая в полночь наступит день тишины накануне местных выборов 16 мая. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Ряд участников выборов 14 мая направили последние призывы избирателям, которые выскажут свое мнение 16 мая на избирательных участках с 7:00 до 19:00. Таким образом, день тишины продлится всю субботу и воскресенье до 19:00. В этот период запрещается публичное представление избирательных программ, все попытки убедить избирателей голосовать за конкретный кандидатский список или кандидата, публикация опросов, а также предыдущих неофициальных результатов выборов.

За нарушение дня тишины предусмотрен штраф от трех тысяч для физических лиц до полумиллиона хорватских кун для юридических лиц, например, для политической партии. Кандидаты, которые нарушат день тишины, могут быть оштрафованы на сумму от 10 тысяч до 30 тысяч хорватских кун.