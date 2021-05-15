Ханой, , 07:56 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что все случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. По данным вьетнамского минздрава, они все контактировали с уже заболевшими коронавирусной инфекцией в тех очагах COVID-19, которые уже известны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 3836. Отмечается, что из них 2377 случаев связаны с локальным распространением вируса. При этом 807 инфицированных были выявлены с конца апреля 2021 года.