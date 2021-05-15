Дамаск, , 07:48 — REGNUM Ракетная атака была произведена с территории Сирии в направлении Израиля, 14 мая сообщили в пресс-службе израильской армии.

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Всего было выпущено три ракеты, одна из которых не долетела до границы государств. По информации телеканала Sky News Arabia, снаряды упали «на открытой местности».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая израильские танки открыли предупредительный огонь по группе нарушителей, замеченных на границе Израиля и Ливана.

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