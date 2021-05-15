Москва, , 08:06 — REGNUM Выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу картины и работы из дерева 14 мая были проданы на благотворительном аукционе за 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Благотворительный фонд Константина Хабенского провёл аукцион, инициатором которого выступил лично Шойгу, в Москве на площадке Русского географического общества (РГО). Все вырученные средства будут направлены на адресную помощь детям и молодым людям, которые являются подопечными фонда. Часть средств планируется направить на повышение квалификации врачей и развитие центров реабилитации.

«Выражаем благодарность Фонду Хабенского за то, что они отозвались на нашу инициативу. Это мероприятие готовилось очень долго, так как были ограничения из-за COVID-19, не разрешалось в таком формате встречаться. Я очень рада, что сегодня это всё состоялось. Мы рассчитываем собрать достаточное большое количество средств», — сказала журналистам перед началом торгов дочь министра Ксения Шойгу.

Хабенский поблагодарил семью Шойгу за предоставленные для аукциона работы и организацию мероприятия, а также подчеркнул, что на сайте фонда будут выложены детальные отчёты об использовании благотворительных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин более половины своих доходов за 2020 год направил на благотворительность.

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