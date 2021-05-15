Киев, , 07:56 — REGNUM Бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина насторожили слова президента России Владимира Путина о том, что Украина постепенно становится антиподом России, Антироссией. Об этом бывший глава МИД Украины 14 мая написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Климкина, слова Путина недооценивать не стоит и это якобы не очередная находка спичрайтеров.

«Путин говорит о нас как постоянном источнике проблем для России и ее антипода», — подчеркнул Климкин.

Бывший глава внешнеполитического ведомства Украины далее указал на то, что именно такой лексики российский лидер еще не применял в отношении украинской стороны и ответ Кремля по его мнению якобы «будет асимметричным и очень жестким».

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Напомним, 14 мая президент Российской Федерации Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ заявил о том, что Украину «медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию», что очень печально. По словам Путина, украинское государство превратится в площадку, со стороны которой будут поступать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности.