Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Мировая автомобилестроительная промышленность потеряет до $110 млрд выручки из-за дефицита чипов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчёт консалтинговой компании AlixPartners.

В более раннем прогнозе аналитики AlixPartners оценивали ожидаемые потери мирового автопрома в $61 млрд. Ожидаемое количество автомобилей, которые не удастся произвести из-за нехватки компонентов, выросло с 2,2 млн единиц до 3,9 млн.

Представитель AlixPartners Марк Уэйкфилд отметил, что ситуация на глобальном рынке электронных компонентов стала настоящим шоком для производителей. Он добавил, что в будущем автомобилестроительные компании могут перейти к прямым расчётам с производителями микросхем, что должно помочь повысить устойчивость цепочки поставок.

Дефицит на рынке электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности возник в конце 2020 года. Из-за нехватки чипов многие компании были вынуждены сократить объёмы производства.

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