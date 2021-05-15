Подгорица, , 09:36 — REGNUM Министр обороны Черногории Оливер Иньяк 14 мая на встрече с новоназначенным посланником обороны Польши подполковником Томасом Копервасом заявила, что Черногория и Польша имеют высококачественные и динамичные двусторонние отношения, что представляет собой отличную платформу для дальнейшего совершенствования двустороннего сотрудничества в области обороны. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Иньяк поздравила Коперваса с вступлением в новую должность и выразил надежду, что сотрудничество между двумя министерствами и двумя армиями будет развиваться на том же уровне и продолжит улучшаться и во время его пребывания в должности.

Иньяак отметила, что показателем хороших отношений между Подгорицей и Варшавой является поддержка, которую Республика Польша оказала черногорской системе здравоохранения в борьбе против коронавируса.