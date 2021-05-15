Канберра, , 07:35 — REGNUM Первый рейс по вывозу граждан Австралии из Индии прибыл на австралийскую территорию, передает телеканал ABC.

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Сообщается, что изначально рейсом должны были улететь 150 австралийцев, однако 40 из них отказали в вылете из-за выявленной коронавирусной инфекции. Еще 30 не смогли полететь, так как контактировали с зараженными. Тем не менее самолет уже приземлился на базе австралийских ВВС в городе Дарвине. Теперь все пассажиры авиарейса будут проходить двухнедельный карантин.

Ранее Австралия прерывала авиасоообщение с Индией из-за критической ситуации с COVID-19 на индийской территории. Тогда отмечалось, что большая часть завозных случаев заражения коронавирусом была связана с репатриантами, прибывшими из Индии.