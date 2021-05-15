Луганск, 15 мая 2021, 07:56 — REGNUM В минувшие сутки вооруженные силы Украины пять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 15 мая в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.
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Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты: Лозовое, Молодежное, Донецкий, Калиново-Борщеватое, Золотое-5. Обстрелы велись с позиции вооруженных сил Украины в населенных пунктах: Луганское, Катериновка, Новотошковкое, Новозвановка, Золотое-4.
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ВСУ атаковали населенные пункты Республики из гранатометов РПГ-7, СПГ-9, АГС-17, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики.
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