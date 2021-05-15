Париж, , 07:22 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 231 километре к востоку от города Тадине. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 19,68 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов острова Пасхи. Сведений о пострадавших не поступало.