Токио, , 07:57 — REGNUM В Японии вновь обновлён антирекорд по количеству пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии — в настоящее время их в стране 1231 человек. Об этом 15 мая сообщает телеканал NHK.

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Последний раз максимум по этому показателю был обновлён 11 мая, когда количество пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии достигло 1176 человек.

К настоящему времени общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Японии превышает 673 тыс. Умерли более 11,3 тыс. пациентов с COVID-19. В большинстве префектур стране до 31 мая действует режим чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Японии объявило режим усиленных санитарных мер из-за роста числа выявляемых носителей коронавируса ещё в трёх префектурах стран.

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