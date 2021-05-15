Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA поздравляет Китай с успешной посадкой первой миссии на Марс. Поздравление опубликовал заместитель главы NASA Томас Цурбухен на своей странице в социальной сети Twitter.

«Поздравляем команду [китайского космического агентства] CNSA с успешной посадкой первого китайского марсохода», — сообщил Цурбухен.

Он добавил, что всё мировое сообщество ожидает, что эта миссия поможет в изучении Красной планеты.

Первая китайская миссия к Марсу «Тяньвэнь-1» была запущена летом 2020 года. 15 мая спускаемый аппарат миссии с марсоходом «Чжуронг» совершил мягкую посадку на поверхность планеты. Планируется, что аппарат проработает на поверхности Марса три месяца.

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