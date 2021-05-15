Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:18 — REGNUM Выброс пепла на высоту 2,3 км зафиксирован на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, 15 мая сообщали в пресс-службе управления МЧС РФ по Сахалинской области.

При этом, пепловый шлейф распространился на восток на расстояние около 5 км. Отмечается также, что угрозы для жизнедеятельности людей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая на вулкане Мерапи в Индонезии началось извержение раскаленной лавы.

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