Тегеран, , 08:16 — REGNUM Иран был включён в группу B в мужском турнире по баскетболу на инвалидных колясках в Токио 2020. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 мая.

Согласно полученным данным, иранской команде предстоит противостояние действующим чемпионам мира Великобритании, паралимпийским чемпионам 2016 года США, бронзовым призерам мира Австралии, Германии и Алжира.

Группа А состоит из хозяев из Японии, серебряных призеров Рио-2016 Испании, бронзовых призеров Паралимпийских игр Турции, Канады, Южной Кореи и Колумбии. Четверка лучших в каждой группе пройдет в четвертьфинал.

Соревнования по баскетболу на инвалидных колясках в Токио 2020, перенесенные на 2021-й год из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), пройдут с 26 августа по 6 сентября.

На арене Musashino Forest Sports Plaza пройдут групповые матчи, а на арене Ariake — финальные соревнования.