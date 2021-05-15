Тегеран, , 09:15 — REGNUM 14 мая иранские разведывательные силы в юго-восточной провинции Систан и Балуджистан заявили в своём докладе об аресте и ликвидации нескольких членов террористической группы в округе Никшар. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранские солдаты Commandernavy

Согласно заявлению департамента по связям с общественностью сил КСИР «Кудс», террористическая группа была полностью ликвидирована, при этом два террориста были убиты в ходе тактической операции в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.

В ходе операции у террористов было изъято некоторое оборудование и боеприпасы.

Ранее в заявлении департамента по связям с общественностью базы иранского Корпуса стражей Исламской революции под названием Амир аль-Моменин отмечалось, что на западе Ирана была конфискована крупная партия запрещённого оружия.

Согласно заявлению, партия оружия была захвачена силами безопасности в горной местности в западной провинции, граничащей с Ираком. В заявлении отмечалось, что в данную партию входило специальное вооружение, используемое в убийствах и операциях, связанных с терроризмом.