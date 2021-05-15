Тегеран, , 08:00 — REGNUM По состоянию на 14 мая число людей, зарегистрировавшихся для участия в предстоящей президентской гонке в Иране, составило менее 300 человек.

Об этом заявил пресс-секретарь Конституционного совета страны Аббас-Али Кадходаи, сообщает агентство Mehr News.

Поскольку регистрация кандидатов, желающих баллотироваться в президенты, официально началась 11 мая утром, ряд известных деятелей подали свои документы в течение первых четырех дней.

Среди известных личностей, которые до сих пор подавали заявки на выдвижение своей кандидатуры, — бывший министр обороны Хосейн Дехган, бывший командир строительной базы Хатам аль-Анбия Саид Мохаммад, а также бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад.

Среди других претендентов экс-министр нефти Ростам Кассеми, бывший министр сельского хозяйства Садек Халилиан, вице-спикер парламента Амир Хосейн Казизаде и бывший министр спорта и молодежи Мохаммад Аббаси.

Существуют предположения, что в гонке примут участие еще несколько политических фигур, таких как глава судебной власти Сейед Эбрахим Раиси, бывший спикер парламента Али Лариджани и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

Намеченные на 18 июня президентские выборы в Иране пройдут одновременно с выборами в Совет стражей, а также промежуточными парламентскими выборами и выборы в Совет экспертов.