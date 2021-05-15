Тегеран, , 08:45 — REGNUM 14 мая официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде подчеркнул важность сохранения стабильности и мира в регионе, призвав обе стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от любых конфликтов и уважать общие территориальные границы.

По словам представителя министерства иностранных дел, Иран внимательно следит за последними событиями на общих границах между Арменией и Азербайджаном и надеется, что спор будет разрешен как можно скорее с посредством благоразумия. Он выразил готовность Ирана помочь решить спор между двумя странами мирным путем.

Он вновь подчеркнул:

«Исламская Республика Иран будет впредь следить за последними событиями на границах двух соседних стран (Республики Армения и Азербайджанской Республики) и надеется, что спор будет разрешен как можно скорее с тактом сторон и мирными средствами».