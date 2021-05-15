Тегеран, , 09:17 — REGNUM 14 мая главы иранской и китайской делегаций в Вене рассмотрели важные вопросы, касающиеся иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча состоялась в резиденции заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Ранее главы дипломатических делегаций Ирана, России и Китая из Совместной комиссии по СВПД провели в Вене трехстороннюю встречу.

В Вене продолжаются встречи и консультации между Ираном и странами G4+1 в рамках трехсторонних, двусторонних и многосторонних встреч, направленных на содействие более быстрому решению вопроса по присоединению США к СВПД, а также реализации положений ядерной сделки всеми участниками.

Ранее глава иранской делегации Аббас Арагчи встретился с Энрике Морой, заместителем генерального секретаря управления внешних связей ЕС и главами трех делегаций на переговорах.