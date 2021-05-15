Тегеран, 15 мая, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Иран и Швейцария имеют потенциал для двусторонней торговли в размере 10 миллиардов долларов, как только иранская ядерная сделка, известная как СВПД, будет возобновлена, заявил Шариф Незам Мафи, глава Совместной торгово-промышленной палаты Ирана и Швейцарии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 мая.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Назам Мафи рассказал журналистам IRNA, что вероятная реализация СВПД после переговоров в Вене приведет к увеличению экспорта Ирана в Швейцарию. Он сообщил, что Иран готовит делегации для возобновления торговых отношений со Швейцарией, а также готов принять инвесторов и бизнес-группы из этой страны.

Чиновник также заявил, что иранские экспортные товары, включая газ и сырье, необходимы Швейцарии, в то время как экспортные товары Швейцарии, включая медицинскую и сельскохозяйственную продукцию, необходимы Ирану.

По словам Незама Мафи, предоставление условий для продажи и прямой поставки природного газа, как ожидается, приведет к огромным изменениям в экономических отношениях между двумя странами.