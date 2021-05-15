Тегеран, , 08:13 — REGNUM 14 мая министерство иностранных дел Ирана в своём заявлении призвало все правительства и международные организации выполнить свой долг по прекращению оккупации и остановить Израиль от продолжения преступлений и агрессии против палестинского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Заявление было сделано в связи с 73-й годовщиной изгнания сотен тысяч палестинцев с их родины и появлением режима Израиля.

Со ссылкой на новый виток «бесстыдных преступлений» израильского режима против палестинского народа в последние дни в заявлении отмечается, что с 14 мая 1948 года, когда палестинцы были вынуждены покинуть свои дома и родину, оккупационный режим получил полную поддержку со стороны США и некоторых других мировых держав, которые закрывают глаза на бесконечные жестокости этого режима.

В заявлении решительно осуждается недавнее «убийство бездомного палестинского народа расистским сионистским режимом». Также сообщается, что палестинцы дали твердый ответ на эту агрессию своим сопротивлением.

В заявлении подчеркивается, что единственным способом урегулирования палестинского кризиса является проведение референдума с участием всех жителей Палестины, включая мусульман, христиан и евреев, с целью осуществления права на самоопределение и принятия новой политической системы.