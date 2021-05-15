Тегеран, 15 мая, 2021, 09:42 — ИА Регнум. 13 мая министерство иностранных дел Ирана объявило об официальном учреждении заграничного избирательного штаба для проведения президентских выборов в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Одновременно с началом процесса принятия исполнительных мер по проведению 13-х президентских выборов в министерстве иностранных дел страны был создан заграничный избирательный штаб, и исполнительные инструкции по проведению выборов были доведены до сведения всех посольств и консульств Исламской Республики Иран.

Генеральный директор консульства МИД Ирана и глава зарубежного избирательного штаба Махмуд Адиб заявил, что все зарубежные политические и консульские учреждения обязаны предоставить основания для присутствия и максимального участия соотечественников, проживающих за рубежом, с целью повышения явки и проведения честных выборов.

Намеченные на 18 июня президентские выборы в Иране пройдут одновременно с выборами в Совет стражей, а также промежуточными парламентскими выборами и выборы в Совет экспертов.