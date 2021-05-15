Рамалла , , 06:53 — REGNUM Палестинское движение ХАМАС готово прекратить огонь в секторе Газа, заявил один из лидеров организации за рубежом Халед Машаль, 14 мая сообщило издание Times of Israel.

Отмечается, что израильская сторона еще не ответила на его предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить боевые действия.

14 мая заместитель главы комиссии парламента Турции по международным делам Ахмет Берат Чонкар заявил, что Анкара может отправить военный контингент в Иерусалим в качестве миротворческих сил в случае получения такой просьбы и одобрения со стороны турецкого парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН призвал остановить боевые действия в секторе Газа и Израиле