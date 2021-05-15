Пекин, , 06:53 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил работников космической отрасли Китая с успешной посадкой «Тяньвэнь-1» на поверхность Марса, сообщает Синьхуа.

Он поздравил от лица Центрального комитета Компартии Китая и Центрального военного совета КНР разработчиков программы «Тяньвэнь-1» и работников космической отрасли. По словам Си Цзиньпина, это достижение открывает новый этап в космических исследованиях Китая.

«Вы смело приняли вызов, превзошли себя и вывели нашу страну в мировые лидеры в исследованиях космоса, родина и народ навсегда запомнят ваш подвиг», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый китайский исследовательский зонд «Тяньвэнь-1» совершил посадку на поверхности Марса. Аппарат запустили с космодрома Вэньчан 23 июля 2020 года. Орбиты Марса он достиг в феврале 2021 года.

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