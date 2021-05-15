Подгорица, , 08:15 — REGNUM Черногория и Косово выступают за добрососедство, стабильность региона и общее европейское видение благополучия граждан двух государств, заявил 14 мая президент Черногории Мило Джуканович в ходе переговоров с президентом Косово Вьосе Османи накануне саммита Брдо-Бриони, который должен начаться на следующей неделе. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Очень содержательный телефонный разговор с президентом Косово Вьосе Османи накануне саммита Брдо-Бриони. Черногорию и Косово объединяет стремление к добрососедству, стабильности в регионе и общее европейское видение благополучия граждан двух стран. С благодарностью за приглашение посетить Косово, я с нетерпением жду продолжения беседы в Брдо», — написал Джуканович в социальной сети.

Напомним, раннее 12 мая министр обороны Черногории Оливера Иняч встретилась с командующим KFOR генерал-майором Франком Федеричи, и в центре внимания переговоров было постоянное сотрудничество между Черногорией и KFOR в Косово.