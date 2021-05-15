Иерусалим, , 08:15 — REGNUM Истребители ВВС Израиля в ночь на 15 мая нанесли удар по расположенному на севере сектора Газа объекту военной разведки ХАМАС. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Пресс-служба ЦАХАЛ «В ответ на более 2000 ракет, запущенных из Газы по Израилю, сегодня вечером мы нанесли удар по объекту военной разведки… ХАМАС расплачивается за свой террор»

Также сообщается о двух ударах израильтян по пусковым установкам ХАМАС на территории сектора.

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Напомним, что в настоящее время палестинские группировки, связанные с движением ХАМАС, из сектора Газа продолжают обстрелы юга Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате израильского обстрела дома в секторе Газа погибли не менее восьми жителей.

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