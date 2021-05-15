Белград, , 08:37 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 14 мая встретился с президентом Словении Борутом Пахором, который находится с официальном визитом в Белграде. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Встреча началась в 10 часов утра в здании президентства в Андричевом венце. После встречи» тет-а-тет «Вучич и Пахор запланировали также встретятся с членами делегаций Сербии и Словении.

Напомним, раннее глава Косово Вьоса Османи 13 мая провела встречу с прибывшим в Приштину словенским коллегой Борутом Пахором. Стороны провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Пахор заявил, что проблемы в отношениях между народами и государствами следует решать с большей политической честностью, чем это было до сих пор.