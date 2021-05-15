Лондон, , 06:30 — REGNUM Индийская разновидность коронавируса SARS-CoV-2 распространяется с большей скоростью, чем его британский штамм. Об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти 15 мая в ходе пресс-конференции.

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Он отменил, что ученые пытаются выяснить, насколько быстрее передается эта форма коронавируса. Уитти полагает, что с течением времени индийский вариант вытеснит в Великобритании другие штаммы и станет доминирующим в королевстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Словении был зарегистрирован первый для страны случай заражения индийской разновидностью SARS-CoV-2.

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