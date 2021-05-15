Приштина, , 08:16 — REGNUM Министр обороны Косово и бывший служащий армии Норвегии Арменд Мехай 14 мая провел встречу с послом Норвегии в Косово Йенсом Эриком Гронгалем, в ходе которой было подписано соглашение о передаче министерству обороны края 100 аппаратов ИВЛ и средств на обучение медицинского персонала Сил безопасности Косово пользованию этим оборудованием. В денежном эквиваленте стоимость дара составляет около миллиона евро.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в обращении для СМИ стороны подчеркнули, что намерены продолжать сотрудничество и в дальнейшем.

Передача аппаратов ИВЛ направлена на повышение эффективности медицинского центра Сил безопасности Косово в условиях пандемии COVID-19. Напомним, в настоящее время Силы безопасности Косово проходят преобразование в полноценную армию.

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