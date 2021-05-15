Приштина, , 07:56 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 14 мая провела телефонный разговор с президентом Черногории Мило Джукановичем.

На своей странице в социальной сети Twitter Османи заявила, что ее черногорский коллега согласился с ней в том, что будущее их стран привязано к евроатлантической интеграции. В ходе разговора Османи пригласила Джукановича навестить Косово с целью стимулировать дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Сам Джуканович назвал прошедший разговор «очень информативным» и назвал его целью подготовку к саммиту Брдо-Бриони, который состоится уже 17 мая. Черногорский президент заявил, что Косово и Черногория разделяют стремление к хорошим добрососедским отношениям, поддержанию региональной стабильности и общую устремленность к интеграции в ЕС.

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