Приштина, , 08:17 — REGNUM После утренней «толкучки» в очереди на вакцинацию в Приштине, вызвавшей возмущение оппозиции, полиция установила металлические ограждения около зала «1 октября» в Приштине.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, уже к 12 утра поток людей в очереди был упорядочен.

В министерстве здравоохранения Косово после инцидента напомнили, что право на вакцинацию в Приштине имеют только жители Приштины. Подобная строгость связана с крайне ограниченным числом вакцин от коронавируса, прибывших в Косово — с начала пандемии в Косово прибыли менее 70 тысяч доз вакцины.

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