Тирана, , 08:18 — REGNUM Албания 14 мая официально получила пост председателя Адриатико-Ионической инициативы. С июня 2020 по май 2021 года председательницей являлась Словения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр европейских и иностранных дел Албании Ольта Джачка 14 мая в ходе онлайн-форума инициативы заявила, что приоритетом председательства Албании станет сотрудничество по делам молодежи. Напомним, Албания является крупнейшей страной-донором мигрантов.

Джачка назвала вложение в молодежь лучшим вкладом в достижение стратегической цели Адриатико-Ионической инициативы — интеграции Западных Балкан в Евросоюз.

В 2020 году Албания полгода занимала пост председательницы ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) и одновременно председательствовала в Организации черноморского экономического сотрудничества, куда входит и Россия.

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