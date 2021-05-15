Приштина, , 07:10 — REGNUM На следующий день после мусульманского праздника Ураза-Байрам вакцинация от коронавируса в спортивном зале «1 октября» в Приштине возобновилась, и поток желающих привиться стал настолько мощным, что это вызвало озабоченность у полиции, медиков и оппозиции.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после публикации фотографий, на которых видно, что стоящие в очереди на вакцинацию пенсионеры (проходит вакцинация возрастной группы «от 65 лет») стоят вплотную друг к другу, без тени соблюдения социальной дистанции, бывший министр здравоохранения Косово Арменд Земай заявил, что «сегодня правительство отправило граждан на смерть».

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Представители гражданского общества объяснили столпотворение в очереди на вакцинацию тем, что призыв министерства здравоохранения явиться на вакцинацию был понят слишком буквально пенсионерами, не умеющими обращаться с современными технологиями. В норме явка на вакцинацию должна осуществляться по смс-уведомлению, заявка же на вакцинацию подается в онлайн-формате, однако такой формат для части косовских пенсионеров оказался слишком сложным.