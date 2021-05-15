Бразилиа, , 07:18 — REGNUM Бразилия приостанавливает авиасообщение с Индией из-за резкого ухудшения в этой стране ситуации с коронавирусом. Об этом 14 мая сообщается в официальном вестнике бразильского правительства.

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«Временно запрещается осуществление международных авиарейсов в Бразилию, направляющихся из или следующих через… Индию», — говорится в опубликованном межведомственном постановлении. Также на любой вылетающий в Бразилию самолёт не будут допускаться те, кто посещал Индию в течение двух предшествующих недель.

В Бразилии подобные ограничения ранее были введены для авиарейсов из Великобритании и ЮАР. В настоящее время их действие продлено.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 76,6 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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