Москва, , 06:05 — REGNUM Неожиданным свойством доллара является инфляция этой валюты, которая не зависит от укрепления или ослабления рубля, 14 мая заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Он отметил, что США продолжают вливать в свою экономику значительные объемы средств, одновременно повышая размер госдолга. Это приводит к увеличению количества наличных денег в обращении и рекордному уровню инфляции.

«Логично предположить, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет», — сказал Русецкий в комментарии агентству «Прайм».

Кроме того, эксперт напомнил, что высокая инфляция провоцирует снижение покупательской способности, повышает издержки и ослабляет валюты, а все эти факторы вызывают новый виток роста цен. Он посоветовал хранить валютные сбережения используя акции в долларах, облигации развивающихся стран и сырьевые активы.

Русецкий также рекомендовал брать долги в той же валюте, в которой гражданин имеет доход. Эксперт добавил, что до конца 2021 года возможно укрепление курса рубля до уровня 72−73 рублей за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года финансисты американской корпорации Citigroup предупредили, что в 2021 году курс американского доллара может упасть на 20% из-за широкого распространения вакцины от COVID-19 и оживления мировой торговли.

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