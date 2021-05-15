Сантьяго, , 06:05 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у берегов острова Пасхи, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался по координатам 41,4401 градусов южной широты и 91,5974 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Индонезии произошла серия землетрясений. Их очаги находились в округе Западный Ниас, подземные толчки сопровождались афтершоками. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.